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Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi.14043
  • Giriş : 21.04.2017 / 12:12:00

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, oyuncu Büşra Pekin'le evlendi.

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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, oyuncu Büşra Pekin'i programına konuk edecek. Ümit Besen, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Büşra Pekin'in katılacağı programda Beyazıt Öztürk nikah masasına oturacak.

Şovunun içinde birbirinden komik skeçlere yer veren Beyaz, bu hafta Büşra Pekin ile nikah masasına oturacak. Büşra Pekin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

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