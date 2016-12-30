Beylerbeyi Sarayı'nda İstanbul dersi
Esenlerli kadınlar, İstanbul Dersleri'nde Sultan II. Abdülhamid'in hayatının son 6 yılını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret ederek Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan'ın anlatımıyla tarihe tanıklık ettiler.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün İstanbul Dersleri kapsamında düzenlenen İstanbul gezileri, bu ay Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Sultan Abdülaziz'in yazlık saray olarak inşa ettirdiği Beylerbeyi Sarayı'nı, Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan kendine has üslubuyla katılımcılara anlattı. Bağlan, sarayın Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirildikten sonra kendisine ev sahipliği yaptığını söyledi. Katılımcılar daha sonra Abdülhamid'in hayatının son 6 yılını geçirdiği odayı gezdiler ve Süleyman Zeki Bağlan'ın anlatımıyla tarihe tanıklık ettiler.
İstanbul Dersleri kapsamında düzenlenen Beylerbeyi Sarayı gezisinin ardından katılımcılara Boğaz manzarası eşliğinde ikramlar yapıld
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