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Beylikdüzü'nde yangın: 3 işçi öldü

Beylikdüzü'nde yangın: 3 işçi öldü.17070
  • Giriş : 13.01.2018 / 10:09:00
  • Güncelleme : 13.01.2018 / 10:14:14

İstanbul Beylikdüzü'nde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

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İstanbul Beylikdüzü'nde çıkan yangında ikisi Afganistanlı ikisi Pakistanlı olmak üzere 3 işçi hayatını kaybetti. Yangına uykuda yakalanan işçilerden biri hastanaeye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı  konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını  kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt  toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz  belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.

    Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince  söndürüldü.


    Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit  edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

    Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine  götürüleceği öğrenildi.

Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı  açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak  yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin  belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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