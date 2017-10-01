Beyoğlu'nda bir kafe açılışına silahlı saldırı!
İstanbul Beyoğlu'nda otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefi olan ve açılışı yapılan kafedeisekorku dolu anlar yaşandı.
1 kişi kırılan camlardan hafif yaralandı. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. ve 3. katında bugün açılış organizasyonu yapılan kafeye içinde üç kişinin bulunduğu otomobilden saat 17.00 sıralarında otomatik silahlarla ateş açıldı. Kafeye çok sayıda mermi isabet ederken kırılan camlar nedeniyle içerideki bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yeri inceleme çalışması yaptı.
Yerde çok sayıda mermi kovanı bulunurken polis saldırı sonrası beyaz bir otomobil ile kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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