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Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı.22810
  • Giriş : 14.02.2017 / 17:58:00
  • Güncelleme : 14.02.2017 / 17:59:55

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

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İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Polisin birçok noktada güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otomobillerin tek tek arandığı ortaya çıktı.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğünden dün akşam yapılan açıklamada "Yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.

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