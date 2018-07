Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Yıkıldı

Beyoğlu Sütlüce'de panik havası hakim. Doğalgaz patlaması sonucu binanın altındaki toprak boşalınca binadakiler acil tahliye edildi.Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk "Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım" diye konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da, "Evi çöken bütün vatandaşımızın durumu bize aittir, bizim misafirimizdir. Onların bu geçici sürede hayata nasıl entegre olacaklarını biz koordine edeceğiz, yarım saat sonra toplantı yapıyoruz" dedi.Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktüSütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktüSütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktüSütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktüHaberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korku dolu gözleri arasında bina büyük bir gürültüyle çöktü.Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı.Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi.Demircan, "Evi çöken bütün vatandaşımızın durumu bize aittir, bizim misafirimizdir. Onların bu geçici sürede hayata nasıl entegre olacaklarını biz koordine edeceğiz, yarım saat sonra toplantı yapıyoruz" diye konuştu.Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinlerini teselli eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bundan sonra önümüzdeki acil eylem planı çöken evin yaşayanlarını bir yerlerde iskan ettirmek. Buradaki yaraları saracağız. Burada yaşayanların gelecekte ne yapacaklarını planlayacağız. Bu otel olabilir onları konuşacağız. Yaşamlarına rahat edecekleri ortamı hazırlayacağız. Bir yandan da diğer işlemleri konuşacağız. Buradaki yaraları saracağız. Burada yaşayanların gelecekte ne yapacaklarını planlayacağız” dedi.TRT