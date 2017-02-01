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Beytüşşebap eski kaymakamı tutuklandı

Beytüşşebap eski kaymakamı tutuklandı.13204
  • Giriş : 01.02.2017 / 23:10:00

FETÖ operasyonların kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen Kadir Güntepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eski Kaymakam Kadir Güntepe için karar verildi. FETÖ'den gözaltına alınan Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

Güntepe'nin terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenmişti.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe ise dün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

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