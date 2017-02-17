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Bilic'ten Tudor'a: Fenerbahçe'yi yen!

Bilic'ten Tudor'a: Fenerbahçe'yi yen!.18584
  • Giriş : 17.02.2017 / 09:16:00

Galatasaray'ın yeni hoacası Tudor'a Slaven Bilic'ten tavsiye geldi.

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Galatasaray'da Riekerink'in gönderilmesi ile onun yerine geçen genç teknik direktör Igor Tudor'a eski Beşiktaş teknik direktörü Bilic'ten Fenerbahçe ile ilgili bir öneri geldi.

Genç yaşta Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor'u Chelsea menajeri Antonio Conte'nin yanı sıra Hırvatistan Milli Takımı'nda beraber çalıştığı Slaven Bilic de kutladı.

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in, Tudor'u arayarak tebrik ettiği ve ilk tavsiyesinin ''Mutlaka Fenerbahçe'yi yen'' olduğu öğrenildi.

2 sezon Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 4 lig maçına çıkan Bilic, Sarı-Lacivertliler'e karşı galibiyet alamamıştı.

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