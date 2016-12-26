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Bilinçli tüketicinin önceliği güvenlik

Bilinçli tüketicinin önceliği güvenlik.12533
  • Giriş : 26.12.2016 / 14:12:00

Tüketici Hakları Uzmanı Filiz Seydiler, önemli bir takım açıklamalarda bulundu.

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Filiz Seydiler, Esenler Belediyesi'nde verdiği seminerde bilinçli tüketicinin, firmalar arasında güvenliği ön planda tutacağını söyledi.

Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün belediye personeline yönelik düzenlediği eğitim seminerleri kapsamında Tüketici Hakları Uzmanı Filiz Seydiler, bilinçli tüketici olmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Bilinçli tüketicide olması gereken özellikleri anlatan Filiz Seydiler, "Bilinçli bir tüketici fiyat analizi, firma güvenliği gibi faktörleri karşılaştırır. Firmalar arasında güvenliği ön planda tutar, haklarını bilir, savurganlık ve israfa dikkat eder" dedi. Tüketicinin bir ürünü hiç kullanılmadan iade etme hakkının olduğunu hatırlatan Seydiler, "Ayıplı mal değiştirilebilir, ödediğimiz malı iade edebiliriz. Aynı zamanda ayıbın neden olduğu değer kaybı bedelden indirilebilir veya ücretsiz olarak tamirini talep edebiliriz" diye konuştu.

YAZILI ŞİKAYETLER İÇİN...

Seydiler, şikayetini yazılı olarak ileten tüketiciler için "Malın özelliklerini, nerede ve ne zaman satın aldığınızı, sorunun ne olduğunu ve kimlerle konuştuğunuzu açıklayın. Ne yapılmasını istediğinizi de mutlaka belirtin" tavsiyelerinde bulundu. 

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