Bill Gates: 6 ayda 30 milyon insanı öldürebilir
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Bill Gates, küresel bir salgın hastalığa karşı insanoğlunu uyardı.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel bir salgın hastalığa karşı insanoğlunu uyardı.
Bill Gates'e göre bu teori, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebilir.
"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir biliminsanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir.
Gates'e göre bu önünü çok zor alacağımız küresel bir salgına sebep olabilir.
Bir bahis şirketi geçtiğimiz dönemde gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı.
NTV
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