Facebook Twitter Rss

BİM, yüzde 18 indirimle iPhone X satacak!

BİM, yüzde 18 indirimle iPhone X satacak!.13058
  • Giriş : 04.03.2018 / 12:26:00

BİM, son zamanlarda görülmedik bir kampanyaya hazırlanıyor. Yüzde 18 indirimli iPhone X satılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

BİM, görülmedik bir şey yapacak ve iPhone X'i 4999 TL gibi bir fiyatla yüzde 18 indirimli satacak.

Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek. Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

Hacı Halil köyü de tamam!

Teröristlere nefes aldırılmıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yemek kartlarıyla market alışverişi sona erdi

Yemek kartlarıyla market alışverişi sona erdi

Çalışanlar, kendilerine verilen yemek kartları ile market alışverişi yapabiliyordu.

Toplu taşımada 'yetersiz bakiye' devri bitiyor

Toplu taşımada 'yetersiz bakiye' devri bitiyor

Toplu taşıma araçlarında yolcuların başına sık sık gelen "yetersiz bakiye" sorunu yakında çözülecek.

 

Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan'dan yerli otomobil açıklaması

Başbakan'dan yerli otomobil açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan yerli otomobil ile ilgili açıklama geldi.

 

Yeni havalimanı için rekor başvuru!

Yeni havalimanı için rekor başvuru!

İstanbul Yeni Havalimanı’nda istihdam edilecek 3 bin 500 güvenlik görevlisi ilanına rekor başvuru ge

Motorine zam!

Motorine zam!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan bir zam haberi daha geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya