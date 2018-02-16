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Bin 272 kişinin izni ByLock nedeniyle iptal

Bin 272 kişinin izni ByLock nedeniyle iptal.10966
  • Giriş : 16.02.2018 / 12:44:00

Milli Eğitim Bakanlığı, bin 272 kişinin izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı 27 kurumda çalışan bin 272 kişinin FETÖ'nün iletişim aracı olan ByLock'u kullandığı için izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Bu araştırmalar sonucunda bin 272 kişinin FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi. MEB tarafından, bu kişilerin terör örgütü ile eylem birliği içinde oldukları gerekçesi ile çalışma izinleri iptal edildi. Bu personele, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi yönünde uygulama yapıldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışmakta olup 6749 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında kurumları kapatılan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu belirlenen 19 bin 660 personelin çalışma izinleri daha önce iptal edilmişti.

Böylece özel öğretim kurumlarında ceza kaydı koyulan personel sayısı toplam 20 bin 932 oldu.

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