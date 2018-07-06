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Binali Yıldırım'a 'son başbakan' klibi!

Binali Yıldırım'a 'son başbakan' klibi!.11776
  • Giriş : 06.07.2018 / 11:25:00

Başbakan Binali Yıldırım için hazırlanan 'son başbakan' klibi izleyenler tarafından beğenildi.

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Sepet Beşik

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası geçirelecek yeni sistemde görevi sona erecek Başbakan Binali Yıldırım için Başbakanlık Basın Müşavirliği bir klip hazırladı.

Videoda, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te doğan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'ne uzanan hayat hikayesine yer verildi.

Memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptığı görüntülerin kullanıldığı klipte, Yıldırım'ın 'tam bir Kayı Bey'i' olduğu söylendi.

Yıldırım'ın çalışmaya küçük yaşlarda başladığına yer verilen videoda, Başbakanlık yıllarında çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiği belirtildi.

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programların görüntü ve fotoğraflarının kullanıldığı klipte, 'ülkede bölünmüş yollar, tüneller, yüksek hızlı trenler ve mega projelerin hızla hayata geçirildiği dönemde, 'karanlık bir elin, hain bir planı devreye soktuğu aktarıldı.

'15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım'ın, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele ettiğine' vurgu yapıldı.

Klipte Binali Yıldırım'ın, çeşitli programlarda yaptığı esprili konuşmalar da kullanıldı.

TRT

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