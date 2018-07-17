Binali Yıldırım Anıtkabir'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne 'Hak ve hürriyetlerin daha da geliştiirlmesi, ülkemizin birliği beraberliği için var gücümüzle çalışcağız' yazdı.
TBMM Başkanı Yıldırım ve divan üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyen Yıldırım ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine geldi. Yıldırım’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM’nin 27. dönem başkanlık divanı heyeti olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkartmak için huzurunuzdayız. Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı şekilde işlemesi için üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız.”
Törene, Yıldırım ve divan üyelerinin yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.
TRT
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