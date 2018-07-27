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Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez

Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez.13477
  • Giriş : 27.07.2018 / 14:41:00

Son Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'ya sert tepki gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen son Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ABD’nin yaptırım tehdidi ile ilgili açıklama yaparak ‘Bize tehdit sökmez, ABD vazgeçmeli’ dedi.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arz ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım.

Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır.

Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır.

Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir.

BEDELLİ ASKERLİK

Seçim öncesi bu konu yoğun olarak gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz kayıtsız kalmadık. Ve seçim sonrası yapacağımız öncelikli işler arasında bu konu olacak dedik ve nihayet Meclis yeni yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı daha böyle kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var.

Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunun üzerinde Meclisimiz kafa yoracak ve ilgili kurumlar, birimlerle koordinasyon yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir.  Zira 5,5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar vermeleri lazım. Bunun için de önlerini görmeleri lazım.

YUNANİSTAN’DAKİ FECİ OLAYLAR

Bu vesileyle tabi komşumuz Yunanistan son günlerde bazı sıkıntılar içerisinde. Bir yangın felaketi ve hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar, mağdurlar var. Daha sonra sel felaketi. Dolayısıyla Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini, ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz.

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