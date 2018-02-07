Binali Yıldırım cenaze için Mardin'e gidecek
Başbakan Binali Yıldırım, partili milletvekili Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi için Mardin'e gidecek. Miroğlu'nun cenazesi ikindi namazına yetiştirilecek.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesinin Midyat ilçesi Gelinkaya Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.
TRT
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