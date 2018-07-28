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Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a mektup

Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a mektup.12419
  • Giriş : 28.07.2018 / 10:37:00

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'a mektup gönderdi.

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Son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e taziye mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  “Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’da meydana gelen yangın nedeniyle Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis’e bir taziye mektubu gönderdi. Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti:

“Atina’da meydana gelen yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralıların bulunduğunu derin teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Felaketin yaralarının biran önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosu'nun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

TRT

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