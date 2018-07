Binali Yıldırım'ın duygusal anları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası töreni düzenleniyor. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.Erdoğan, "Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizi yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Her görevi en güzel şekilde yerine getirdi" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Son Başbakan Binali Yıldırım , ülkemizin kalkınması milletin refahı için ortaya koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim takdim ettiğimiz madalya vefa borcumuzun bir nişanesidir. Vatanına gönülden sevdalı hizmet ehlini yeni projeler, yeni eserler için teşvik etmektir. Son 16 yılda ülkemize hizmet eden Binali Bey, TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Kendisine üstlendiği önemli görevde muvaffakiyetler diliyorum.Hayatın her alanında gönül dostluğu önemlidir. Siyasette aynı ideallere inandığınız gönül ve fikin birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Kasımpaşa'da başlayan dava arkadaşlığımız bugünlere kadar ulaştı. Dostluk en çok keder ve kader ortaklığıdır. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizi yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Her görevi en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamından alanlardan değil, icraatlarından alan bir arkadaşımız oldu. Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanındaki hamlelerin gerisinde Binali Bey'in imzası izi vardır.Binali Bey 15 Temmuz'daki cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini pekiştirmiştir. FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı amansız mücadelenin en büyük destekçilerindendir. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında Meclis Başkanı Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.NTV