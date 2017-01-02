Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor
Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki Perşeşme ve Cuma günlerinde Irak'ta olacağı öğrenildi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Başbakan Binali Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'a giderek Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek" denildi.
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