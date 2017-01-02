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Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor

Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor.15566
  • Giriş : 02.01.2017 / 21:02:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a bir seyahat gerçekleştireceği belirtildi.

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Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki Perşeşme ve Cuma günlerinde Irak'ta olacağı öğrenildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Başbakan Binali Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'a giderek Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek" denildi.

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