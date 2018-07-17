Binali Yıldırım, kurban bağışında bulundu
Yeni sistemin ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Yıldırım, bir araya geldiği Diyanet İşleri Başkanı ile TDV'nin kurban kesim programına da değindi.
TDV'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ve kendi adına kurban bağışında bulundu.
Yıldırım, kurban vekaletlerine ilişkin makbuzu da kendi el yazısıyla doldurdu.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: Meclis yetkileri savunacağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter mücadele hakkında konuştu.
İYİ Parti: İnce oylarımızı düşürdü
İYİ Parti'den 24 Haziran seçimleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
CHP'de kazan kaynıyor: Bedeli neyse ödenmeli
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanı, teröristlerin öldürüldüğü yerde
İçişleri Bakanı, teröristlerin öldürüldüğü Sargir tepesine geldi.