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Binali Yıldırım, kurban bağışında bulundu

Binali Yıldırım, kurban bağışında bulundu.21733
  • Giriş : 17.07.2018 / 11:24:00

Binali Yıldırım, Türk Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

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Yeni sistemin ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Yıldırım, bir araya geldiği Diyanet İşleri Başkanı ile TDV'nin kurban kesim programına da değindi.

TDV'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra eşi  Semiha Yıldırım ve kendi adına kurban bağışında bulundu.

Yıldırım, kurban vekaletlerine ilişkin makbuzu da kendi el yazısıyla  doldurdu.

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