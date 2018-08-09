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Binali Yıldırım, TFF Başkanı'nı kabul etti

Binali Yıldırım, TFF Başkanı'nı kabul etti.29763
  • Giriş : 09.08.2018 / 16:44:00

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TFF Başkanı Demirören'i kabul etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

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