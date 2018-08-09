Binali Yıldırım, TFF Başkanı'nı kabul etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
TRT
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