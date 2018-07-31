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Binali Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

Binali Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti.11833
  • Giriş : 31.07.2018 / 13:55:00

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik heyetini kabul etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, başkanlık makamı  çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, TBMM  Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini, görüşmeden  memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yıldırım'ın, yeni dönemde Meclis'te yapılacak faaliyetlere ilişkin  kendilerine bilgi verdiğini aktaran Bilecik, görüşmede ayrıca iş dünyasının yeni  dönemdeki ekonomiye dönük görüşleri, Amerika ile olan ilişkiler ve  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında karşılıklı görüş alış verişinde  bulunduklarını bildirdi.

Merkez Bankasının, enflasyon tahminine ilişkin açıklamasının  hatırlatılması üzerine Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD olarak her zaman söylediğimiz bir ana olgu var; makroekonomik  istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu,  yüksek enflasyonla olan mücadele. O bakımdan Merkez Bankasının bağımsızlığı  fevkalade önemli. Merkez Bankasının kendi açısından alacağı kararlar noktasında;  para politikasını sıklaştırması gerekiyorsa, faiz artırması gerekiyorsa bunun  gerçekleşmesi, düşürülmesi gerekiyorsa da doğru zamanda düşürülmesi gerekiyor  zaten. Bu tür kararların enflasyona dönük mücadelede olumlu olmasını ben de  diliyorum."

ABD ile ilişkilerin iş dünyasında nasıl karşılık bulduğuna yönelik  soru üzerine ise Bilecik, "Gerek Pence'in gerekse Trump'ın özellikle sosyal medya  üzerinden yapmış olduğu bu beyanları doğru bulmamız mümkün değil. Bunlar çözümün  değil, problemin bir parçası." diye konuştu.

Bilecik, iki ülkenin iletişim biçiminin yüksek diplomasiyle, çözüme  dönük yapılması gerektiğini kaydetti.

TRT

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