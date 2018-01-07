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Binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu!

Binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu!.31662
  • Giriş : 07.01.2018 / 13:15:00

Sayıları bini aşan Boko Haram mensubu teröristler teslim oldu.

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Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri birlikler tarafından  yapılan operasyonlarda, Boko Haram üyesi binden fazla teröristin teslim olduğu  duyuruldu. 

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyme Nwachukwu, Çad Gölü ve  Monguno bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram üyesinin teslim  olduğunu bildirdi.

Teröristlerden 250'si Çad Gölü bölgesinde, diğerleri de Monguno  bölgesinde teslim oldu.

Albay Nwachukwu, operasyon yapılan bölgede yaşayan Nijeryalılara da  seslenerek, Boko Haram üyelerinin, operasyonlar sonrası silahlarını bırakarak  halkın içine sızmaya çalıştıkları, bunlara karşı dikkatli olmaları çağrısında  bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko  Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından  2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün  saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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