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Bingöl'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı var!

Bingöl'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı var!.17085
  • Giriş : 14.02.2018 / 11:28:00

Bingöl'de hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Bingöl'de feci kaza. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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