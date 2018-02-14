Bingöl'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı var!
Bingöl'de feci kaza. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
TRT
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