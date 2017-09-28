Bingöl'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
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