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Bingöl'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bingöl'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı.18868
  • Giriş : 28.09.2017 / 10:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bingöl'de operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

TÜRKİYE

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Kaset soruşturmasında flaş gelişme

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