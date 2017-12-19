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Bingöl'de operasyon: 6 terörist öldürüldü!

Bingöl'de operasyon: 6 terörist öldürüldü!.18218
  • Giriş : 19.12.2017 / 17:37:00

Bingöl'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 6 terörist öldürüldü.

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Sepet Beşik

Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi. Kentte yuvalanan terör örgütü PKK üyelerine karşı harekete geçen güvenlik güçleri, düzenlediği başarılı operasyonla 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi Ayı Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, "İcra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu da sağ olarak ele geçirilmiştir. Yapılan arazi aramasında 1 adet M 16, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"İl Jandarma Komutanı temas bölgesine intikal etmiş olup, çatışma devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

TRT

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