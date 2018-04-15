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Bingöl'de otomobil gölete uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de otomobil gölete uçtu: 2 ölü, 2 yaralı.16725
  • Giriş : 15.04.2018 / 08:52:00

Bingöl'de bir otomobilin gölete düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

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Sepet Beşik

Bingöl'de bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Kıği ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ugat idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak gölete düştü. Kazada, sürücü Mehmet ile Hatun Ugat olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Dilan Yalaz'ın hamile olduğu, hastaneden dönerken olayın meydana geldiği öğrenildi. Gölete uçan otomobil ise AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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