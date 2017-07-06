Bingöl'de patlama: 1 asker yaralandı!
Bingöl'de Yayladere ilçesinde Gökçeadalı Köyü kırsalında büyük bir patlama meydana geldi. Arama tarama faaliyetleri yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.
Yayladere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında bugün Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri yürüttükleri sırada, önceden PKK'lılar tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle bir asker yaralandı. Yaralı asker, operasyon bölgesine gönderilen helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyonlar aralıksız sürüyor.
TRT
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