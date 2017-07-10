Binlerce öğretmen adayına müjde!
Milli Eğitim Bakanlığı, müjdeli haberi verdi. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için 10-17 Temmuz tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen alınacağını, atamaların ise 19 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
TRT
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