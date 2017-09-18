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Bir açıklama da Abdullah Gül'den

Bir açıklama da Abdullah Gül'den.13907
  • Giriş : 18.09.2017 / 20:23:00

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TEOG'la ilgili değişikliği değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Gül, değişikliğin çok boyutlu olması gerektiğine dikkatleri çekti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül TEOG ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum" ifadelerini kullandı. 

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