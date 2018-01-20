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Bir açıklama da İran'dan geldi: Etkilenebilir

Bir açıklama da İran'dan geldi: Etkilenebilir.16631
  • Giriş : 20.01.2018 / 19:45:00

İran'dan Afrin operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada harekatın kongreyi etkileyebileceği kaydedildi.

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Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili İran'dan da bir açıklama yapıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."

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