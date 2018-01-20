Bir açıklama da İran'dan geldi: Etkilenebilir
Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili İran'dan da bir açıklama yapıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."
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