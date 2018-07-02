Bir çocuk daha kayboldu
Ağrı'da kaybolan Leyla ve Ankara'da kaybolmasından 1 hafta sonra cesedi bulunan Eylül'den sonra bir korkutan haber de Hatay'dan geldi. 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ormanlık alanda kaybolduğu öğrenildi.
6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.
Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.
NTV
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