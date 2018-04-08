Bir çok il sallandı!
Özellikle Bolu, Ankara ve Düzce'den şiddetli bir şekilde hissedilen deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Depremin merkez üssünün Bolu / Yeşilçele olduğu ve şiddetinin 4.9 olduğu açıklandı.
Deprem yerin 5,8 KM derinliğinde gerçekleşti.
ARTÇI DEPREM
4,9'luk depremin ardından Bolu / Çukurören'de 2,2, Yumrukaya'da 1,8 şiddetinde bir artçı depremler meydana geldi.
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