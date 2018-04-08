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Bir çok il sallandı!

Bir çok il sallandı!.19030
  • Giriş : 08.04.2018 / 00:20:00
  • Güncelleme : 08.04.2018 / 00:46:49

Saat 00:16'da Ankara'dan İstanbul'a kadar bir çok il sallandı.

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Beşik Modelleri

Özellikle Bolu, Ankara ve Düzce'den şiddetli bir şekilde hissedilen deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Depremin merkez üssünün Bolu / Yeşilçele olduğu ve şiddetinin 4.9 olduğu açıklandı.

Deprem yerin 5,8 KM derinliğinde gerçekleşti.

ARTÇI DEPREM

4,9'luk depremin ardından Bolu / Çukurören'de 2,2, Yumrukaya'da 1,8 şiddetinde bir artçı depremler meydana geldi.

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