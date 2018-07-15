'Bir gecede bin destan'

Giriş : 15.07.2018 / 08:20:00

15.07.2018 / 08:20:00 Güncelleme : 15.07.2018 / 08:23:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.