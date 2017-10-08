Bir gecede büyük yığınak!
İdlib bölgesinde görev yapacak askerlerimizin, Suriye içindeki görev yerlerine intikali için geri sayım başladı.
Türkiye’nin denetimindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ilerlemeye geçerken, Türk Silahlı Kuvvetleri de Hatay sınırında askeri yığınağı tamamladı.
14 ve 15 Eylül tarihleri arasında yapılan 6. Astana Toplantısı’nda, İdlib ve çevresi “çatışmasızlık bölgesi” ilan edildi.
Astana’nın garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde üç ülkeden gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacak. Gözlemci kuvvetlerin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek olarak tanımlandı.
Astana toplantısının ardından Türk, Rus ve İranlı yetkililer arasında sahadaki durumun belirlenmesi için görüşme trafiği başlatıldı.
Üç ülkeden komutan, diplomat ve istihbaratçılar; hafta içinde ART arda toplantı düzenledi. Bu toplantılarda, Türk askerinin İdlib içinde Rus askerinin ise İdlib dışında konuşlanması ve güvenliği sağlaması kararı alındı.
İHA’LAR KEŞİF YAPTI
Perşembe ve cuma, Reyhanlı bölgesinde yapılan yığınak nedeniyle yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Tank, Fırtına Obüsü, ZPT, çok namlulu roketatar, iş makineleri, ambulans gibi araçlar, sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı. Bölgeye, çoğunluğunu Kayseri Komando Tugayı unsurlarının oluşturduğu komandolar da önceki gün sevk edildi. Böylece İdlib’de görev yapacak Türk kuvveti, sınır hattında konuşlandırıldı. Özel Kuvvet unsurlarından oluşan keşif timleri ise Suriye içine girerek, görev yapılacak yerleri belirledi. Ayrıca önceki gün ve dün insansız hava araçlarıyla İdlib üzerinde sürekli keşif ve gözetleme faaliyeti yürütüldü. Bölgeye ayrıca radarlar da yerleştirildi.
TEMKİNLİ İNTİKAL
ÖSO unsurları, konvoylar halinde İdlib’e doğru yürüyüşe geçti. İdlib ve çevresinde çok fazla muhalif grup bulunmasından dolayı, TSK asker intikalinde temkinli davranıyor. Güvenlikle ilgili risklerin azaltılmasının ardından sınırda konuşlanan Türk birlikleri, İdlib’e intikal ettirilecek.
Türk kuvveti, İdlib dışında bulunan Rus askerleri ile de koordinasyon içinde görev yapacak. Türk askeri ile ÖSO’nun hedefinde rejim güçleri yer almayacak ve ateşkes uygulanacak. El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütü, çatışmasızlık dışında bırakılmıştı. İdlib ve çevresinde etkili olan HTŞ örgütü ile ÖSO unsurları ve Türk güçlerinin çatışma ihtimali bulunuyor.
4 MİLYONUN UMUDU
İdlib bölgesinde, iç göçlerle birlikte nüfusun 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çatışmasızlık bölgesi ilan edilmeseydi, Rus ve rejim güçleri tarafından İdlib’e ağır bir saldırı düzenlenecekti. ABD de, HTŞ’yi bahane ederek PYD güçlerini İdlib’e sevk için hazırlık yapmıştı.
Bu gelişmeler durumunda, İdlib’den en az 1 milyon kişinin göç etmesi tahminleri yapılmıştı. Türk askerinin İdlib’de görevine başlamasıyla birlikte bu iki endişe ortadan kalkacak. Bu nedenle Türk askeri, bölgede yaşan 4 milyon insanın da umudu oldu. Ayrıca PKK-PYD’nin Akdeniz’e koridor oluşturma planı da engellenecek.
Milliyet
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