Facebook Twitter Rss

Bir hamam 9 kadın 9 farklı hikaye

Bir hamam 9 kadın 9 farklı hikaye.15875
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:25:00

"Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum", 21 Şubat'ta Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu, 28 Şubat’ta ikincikat'ta!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Klasik tiyatro metinlerine getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus Tiyatro tarafından sahneye konan “Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum”, Şubat ayında da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Fransa’da yaşayan Cezayir asıllı yazar ve oyuncu Rayhana tarafından kaleme alınan oyun, Versus Tiyatro’nun özgün yorumu ve her biri incelikle işlenmiş karakterleriyle 9 farklı kadının hikayesi üzerinden yaşadığımız döneme ayna tutuyor.

Kayhan Berkin’in yönettiği oyun, erkek şiddetinden kaçarak bir hamama sığınmış 9 kadının din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbetlerine ve yer yer çatışmalarına odaklanıyor. Çağlar boyunca arınma, temizlik, cinsel fantezi gibi unsurları içinde barındıran hamam bu defa kadınlar için sığınak olabilecek mi?  Kadınlar erkeklerden uzak bir ortamda birbirlerine nasıl içlerini dökecek?

“Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum”, 21 Şubat’ta Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu ve 28 Şubat’ta ikincikat’ta saat 20:30’da sahneleniyor.

Agario çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor!

Sanat dünyası evet ve hayır olarak ikiye ayrıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Engin Cezzar'ı kaybettik

Engin Cezzar'ı kaybettik

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden birisi olan Engin Cezzar hayatını kaybetti.

89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu!

89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu!

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.

 

Tiyatroadam'dan 10. yılda oyunculuk atölyeleri!

Tiyatroadam'dan 10. yılda oyunculuk atölyeleri!

Tiyatroadam, tecrübelerini oyunculuk atölyeleriyle gençlere aktarıyor.

Karşıyaka'da 7'den 70'e tiyatro şöleni

Karşıyaka'da 7'den 70'e tiyatro şöleni

Aralıksız 21 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2016-2

 

Tuluyhan Uğurlu'dan Cumhuriyet konserleri

Tuluyhan Uğurlu'dan Cumhuriyet konserleri

Ünlü sanatçı Tuluyhan Uğurlu'dan Cumhuriyet ve Atatürk Konserleri...

Cumhuriyet'in 93. yıl dönümü kutlanıyor

Cumhuriyet'in 93. yıl dönümü kutlanıyor

Cumhuriyet'in 93. yıl dönümü Kutlama Sergisi yakında açılıyor!


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya