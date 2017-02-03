Bir hamam 9 kadın 9 farklı hikaye
Klasik tiyatro metinlerine getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus Tiyatro tarafından sahneye konan “Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum”, Şubat ayında da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Fransa’da yaşayan Cezayir asıllı yazar ve oyuncu Rayhana tarafından kaleme alınan oyun, Versus Tiyatro’nun özgün yorumu ve her biri incelikle işlenmiş karakterleriyle 9 farklı kadının hikayesi üzerinden yaşadığımız döneme ayna tutuyor.
Kayhan Berkin’in yönettiği oyun, erkek şiddetinden kaçarak bir hamama sığınmış 9 kadının din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbetlerine ve yer yer çatışmalarına odaklanıyor. Çağlar boyunca arınma, temizlik, cinsel fantezi gibi unsurları içinde barındıran hamam bu defa kadınlar için sığınak olabilecek mi? Kadınlar erkeklerden uzak bir ortamda birbirlerine nasıl içlerini dökecek?
“Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum”, 21 Şubat’ta Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu ve 28 Şubat’ta ikincikat’ta saat 20:30’da sahneleniyor.
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