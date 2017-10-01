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Bir iddia daha yalan çıktı!

Bir iddia daha yalan çıktı!.21226
  • Giriş : 01.10.2017 / 08:22:00

Emrah Serbes’in yaptığı kazada yanındaki Kenan Doğru’nun "Otomobilin arka lambaları silikti” iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

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Sepet Beşik

Son günlerde çok konuşulan konulardan biri olan ve sonucunda Emrah Serbes'in tutuklandığı kaza ilgili öne sürülen bir iddia daha yalan çıktı.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep’in yaşamlarını yitirdiği ve yazar Emrah Serbes’in “Aracı ben kullanıyordum” itirafının ardından tartışma yaratan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Serbes’in ölümüne neden olduğu baba-kızı taşıyan aracın, kaza öncesinde kaydedilen son görüntülerine ulaşıldı.

Özçelik Ailesi’ni taşıyan aracın İstanbul’daki evlerinden ayrılırken kaydedilen görüntüleri, kazanın ardından tutuklanıp Serbes’in itirafıyla tahliye edilen Kenan Doğru’nun söylediğinin aksine, aracın arka farlarının ve fren lambalarının yandığını ortaya koydu.

Görüntülerle ilgili konuşan Özçelik Ailesi, “Aracın İstanbul’daki siteden çıktığı sırada çekilen görüntüler, Kenan Doğru’nun “Arka lambaları silikti” iddiasını çürütüyor. Kamera kayıtlarını delil olarak savcılığa vereceğiz” dedi.

HABERTÜRK

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