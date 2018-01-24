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Bir isim daha açıklandı! Sahra Survivor yolcusu!

Bir isim daha açıklandı! Sahra Survivor yolcusu!.11324
  • Giriş : 24.01.2018 / 09:23:00

Ekranların sevilen programı Survivor'a gidecek isimlerden biri daha belli oldu.

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Beşik Modelleri

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması için isimler belli oluyor. Eski yarışmacıların yeniden yarışacağı yeni sezonda Hilmicem, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Turabi gibi isimlerin yanında Sahra Işık'ın da yarışacağı açıklandı.

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam sevgilisi İstinye'de görüntülendi.  Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.

Sahra Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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