Bir kaza haberi de Konya'dan geldi: 38 yaralı
Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü yoğun kar yağışı nedeniyle devrildi. Meydana gelen kazada 38 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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