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Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!

Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!.9736
  • Giriş : 03.07.2017 / 21:50:00

Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberlerine bir yenisi daha katıldı.

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Son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarının adresi bu kez Denizli oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde, Çanakkale ve Mersin'de üç gün önce başlayan orman yangınları devam ederken üzücü bir haber de Denizli'den geldi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

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