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Bir televizyon kanalı daha kapatıldı

Bir televizyon kanalı daha kapatıldı.22963
  • Giriş : 01.05.2017 / 14:03:00

İzmir'de uydudan yayın yapan bir televizyon kanalı daha kapatıldı.

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İzmir'de uydudan yayın Ege TV 23 yıl aradan sonra kapatıldı. Kanalın yayın hayatına son vermesinin nedeni olarak uzun süredir devam eden maddi imkansızlıklar gösterildi. Ege TV, dün gece itibariyle yayın hayatını noktaladı.

Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan kanalın yaklaşık 1 yıldır el değiştiriceği de konuşuluyordu.

Ege TV'nin sahibi Cem Bakioğlu'nun almış olduğu karar doğrultusunda kanal 23 yıllık kapısına kilit vurdu.

Kapanma kararının ardından 40'a yakın kurum çalışanı 1 Mayıs'ta işsiz kaldı.

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