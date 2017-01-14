Bir tepki de MHP'den
CHP'nin tepkisinin ardından bir tepki mesajı da MHP'den geldi. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceği üzerinde duran açıklamada son zamanlarda ilk defa böyle bir tepki geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Laikliği inancımın güvencesi sayıyorum” diyerek böyle bir değişikliği düşünmediklerini söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini söyledi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.
Anayasa'nın ilk dört maddesi şöyle:
I. Devletin şekli
MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
DİĞER HABERLER
Başbakan: Çok ayıp birşey
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili tartışmalara çok sert tepki gösterdi.
Ankara sokaklarında skandal afiş!
Ankara'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, CHP'li Eren Erdem'e yönelik ağır hakaretler içe
Başbakan'dan dolar açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.
HDP'li Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis
HDP'li vekil Nursel Aydoğan, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.