Facebook Twitter Rss

Bir tweet attı, makam aracı ayağına geldi

Bir tweet attı, makam aracı ayağına geldi.26616
  • Giriş : 12.01.2017 / 16:30:00

Kırıkkale Valisi, 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu'na verdiği sözü tuttu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz sözünü tuttu. Vali, servis aracı bozulduğu için okula gidemeyeceğini belirten öğrenciyi okula götürdü.

Okul çıkışı da Öğrenci Sabri Buğra Uyaroğlu'nu evine bırakan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker'in bu hareketi alkış topladı.

Öğrenci Sabri Buğra Uyaroğlu tweet atarak "Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa da bize de makam aracı ayarlasanız. Servis, geçen gün kaza yaptı" diye tweet attı. Vali Haktankaçmaz ise Uyaroğlu’na, "Buğracığım; makam aracına binmek için önce böyle kar, kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor. Bir gün seni makam aracı ile okula götüreceğim" diye yanıt verdi.

Haktankaçmaz daha sonra Fabrikalar Mahallesi'nde oturan Sabri'yi oturduğu apartman dairesinden alıp, makam aracıyla okula götürdu.

Haktankaçmaz, "Son zamanlarda yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle öğrencilerimiz bütün vilayetlerde olduğu gibi okulların tatil olmasını istiyor. ’Tatil olsun kar yağdı’ gibi sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz mesajlar atıyor. Bana da böyle bir mesaj geldi. Hakikaten böyle bir çocuğun masumiyeti ile zeki bir çocuğun yazabileceği ince bir mesaj ve espiri vardı. Buğra mesajında haklı olarak ’servisimiz kaza yaptı, ben nasıl okula gideceğim?’ diye. Ben de bütün mesajlar değil, ama böyle içerisinde yaratıcı bir düşünce ve duygu da olduğu için Buğra’ya öyle bir cevap yazmıştım. Makam aracına binmek tabii herkes için hayal. Ama bunun için gerekli gayreti göstermek lazım. Karda da, kıyamet de olsa okula gitmek gerekir. Gerekli sorumlulukları yerine getirmek lazım. Ben, hem de öğrencilerimizi teşvik etmek için çalıştıktan sonra her şeyin mümkün olduğunu göstermek için böyle zeki, genç çocuğumuzun dileğini yerine getirmiş olmaktan mutluyum" dedi.

Acil serviste olay! Polis havaya ateş açtı!

Erdoğan'ın eski koruması FETÖ'den tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yüz nakli olmuştu, cinayetle suçlanıyor!

Yüz nakli olmuştu, cinayetle suçlanıyor!

Türkiye'nin ilk yüz nakli olan ismi Uğur Acar cinayetle suçlanıyor.

Erdoğan'ın eski koruması FETÖ'den tutuklandı

Erdoğan'ın eski koruması FETÖ'den tutuklandı

Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

 

TEM otoyolundaki feci kazada 1 kişi öldü

TEM otoyolundaki feci kazada 1 kişi öldü

TEM otoyolundaki kazada araca sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Sınıra bu kameralar yerleştirilecek

Sınıra bu kameralar yerleştirilecek

Sınıra tel örgü, duvar önlemi sonrası yüz kayıt kameraları geliyor.

 

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valilği'nden yapılan açıklamaya göre PKK'ya büyük operasyon başlıyor.

Kar tatilleri hafta sonu telafi edilecek!

Kar tatilleri hafta sonu telafi edilecek!

Kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar için MEB harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya