Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor
Dedikodular doğru çıktı. 2014 yılında evlenen oyuncu çift Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun evliliği uzun zamandır sallantıdaydı.
Ünlü çiftin 'Deliormanlı' filminin çekimleri sırasında boşanma kararı almış ancak projeye gölge düşürmemek için beklemişlerdi.
Levendoğlu yaz sezonunun tamamını Datça'da geçirirken Akalay'ın dizi nedeniyle İstanbul'dan ayrılamaması, aradaki bağları kopma noktasına getirdi. Ve son karar geçtiğimiz günlerde verildi. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söylüyor.
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