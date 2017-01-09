Birçok ilde okullara kar tatili!
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'da eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği'de konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde de okullara kar arası verildi.
Kastamonu
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile merkeze bağlı yerlerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 10 Ocak Salı ara verildi.
Nevşehir
Nevşehir'de il merkezine bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy okullarının tamamı ve taşımalı sistemle eğitim yapılan tüm okulların bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.
Samsun
Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kent genelinde kar yağışının etkili olduğu bu nedenle bazı ilçelerde ilk, orta ve lise dereceli okullarda 10 Ocak salı günü eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.
Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.
Sinop
Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.
Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Sakarya
Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.
Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okulların 10 Ocak Salı günü tatil edildiği açıklandı.
İzmir
Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 (yarın) tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.
Tokat
Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların yarın da tatil edildiğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.
Edirne
Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.
Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.
Balıkesir
Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (yarın) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Çanakkale
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.
Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yalova
Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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