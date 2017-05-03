Facebook Twitter Rss

Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı

Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı.23969
  • Giriş : 03.05.2017 / 09:40:00

Birecik ilçesinde, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kitap okuma oranının artırılması ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılması amacıyla bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 5. Geleneksel Kitap Fuarı’nın açılışı; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan ve idare amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra kitap fuarındaki stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Törende ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini ezbere okuyan 257 öğrenciye hediyeleri verildi. Çeyrek altınla ödüllendirilen öğrenciler, hediyelerini Vali Tuna, Kaymakam Perçi ve Başkan Pınarbaşı’nın elinden aldı.

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, bu yıl 5’incisini gerçekleştirdikleri Kitap Fuarı’nın ilçe adına çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Pınarbaşı, “Kitap okumak; kişiyi her yönden geliştirir. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok bilgili ve kültürlü olursun. Kitap okumak sadece bilgi ve kültür yönünden geliştirmez; insanın hayal gücünü, karakterini, hayata bakış açısını da değiştirir” dedi.

Kitap Fuarı’nı bu yüzden çok önemsediklerini belirten Pınarbaşı, “İnşallah bu fuar, ilçemizdeki kitap okuma oranının artmasına katkı sağlar. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizleri açılışta yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, tüm Bireciklileri fuara bekliyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler İngilizce performanslarıyla göz doldurdu

İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş planı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu

Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu

Van'da yedikleri yemekten zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu.

Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!

Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplükte büyük bir yangın çıktı.

 

Atalay Demirci'nin cezası belli oldu!

Atalay Demirci'nin cezası belli oldu!

FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu.

Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması

Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması

Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

 

Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!

Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!

Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım ile ilgili davadan beraat etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya