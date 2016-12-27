Birecik'te buğday ve hayvan pazarları taşınıyor
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, önümüzdeki günlerde açılması planlanan devlet hastanesinin yakınında bulunan buğday ve hayvan pazarları, hastanenin steril ortamına zarar vermemek için şehir merkezine uzak bölgeye taşınıyor.
Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan 200 yataklı devlet hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu, 2017 yılının başında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.
Hastanenin açılışı ile birlikte ilçe halkının çok güzel bir hizmete daha kavuşmuş olacağını belirten Pınarbaşı, sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulabilmesi için belediyenin de üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ifade etti.
Hastanenin tam karşısında buğday pazarı, hemen onun aşağısında da hayvan pazarı bulunduğuna dikkat çeken Pınarbaşı, “Hastane, sterilliği en üst düzeyde olması gereken bir yer. Hastanenin karşısında bir buğday pazarı hem hastaların sağlığı açısından sıkıntı olur hem de Birecik’e yakışmazdı. Biz de düşündük ve buğday pazarı ile hayvan pazarını bu bölgeden taşımaya karar verdik” dedi.
Pazarların yeni yeri için tespit yapıldığını ifade eden Pınarbaşı, “Belediyemize ait bir arazide hayvan pazarı ile buğday pazarını birlikte yapacağız. Bu vesileyle hem iki pazarı da taşımış olacağız hem de son teknoloji gelişmelerden faydalanarak daha güzel, daha modern ve daha gelişmiş buğday ve hayvan pazarına sahip olacağız” diye konuştu.
ŞEHRE 6 KİLOMETRE MESAFEDE
Hayvan pazarının ilçe ekonomisi için son derece önemli olduğuna işaret eden Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, şöyle devam etti:
“Bu bölgede hayvan alım-satımının en yoğun olduğu yer Birecik. Gaziantep bile bizden sonra gelir. Birecik’in ekonomisine çok büyük katkısı var. Yeni yapılacak hayvan pazarında gerek veterinerlik hizmetleri gerekse kulaklara küpe takılma işlemleri gibi ihtiyaç duyulan her şey olacak. Dolayısıyla Birecik, güzel ve modern bir pazar kazanmış olacak. Bunlar tamamen şehrin dışında, kullanılmayan boş bir arazide yapılacak. Birecik'e yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunacak. Mimarımızla Türkiye’deki modern hayvan pazarlarını inceleyip, çok güzel bir proje hazırlayacağız.”
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