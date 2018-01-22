Facebook Twitter Rss

BM, Afrin için toplanıyor

BM, Afrin için toplanıyor.18809
  • Giriş : 22.01.2018 / 09:44:00
  • Güncelleme : 22.01.2018 / 09:58:07

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afrin ile ilgili toplanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi, Suriye gündemiyle toplanıyor. BMGK, Fransa'nın talebi üzerine Afrin'deki son gelişmeler ve erişimin sağlanması konusunda görüşme gerçekleştirecek.

Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.

Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.

Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım'' ifadelerini kullanmıştı.

SPUTNİK

Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Hulusi Akar'dan pilotlara anons!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

YPG: Rusya bize ihanet etti!

YPG: Rusya bize ihanet etti!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'den Rusya ile ilgili açıklama geldi.

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 füze savunma sistemleri için Hindistan da sırasına girdi.

 

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

Üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.

Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı

Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı

Fransa, Zeytin Dalı Harekatı hakkında BM'yi acil toplantıya çağırdı

 

ABD: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

ABD: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!

Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!

Hain örgüt PKK'nın Suriye kolu YPG, Rusya'yı da düşman olarak ilan etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya