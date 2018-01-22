BM, Afrin için toplanıyor
Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi, Suriye gündemiyle toplanıyor. BMGK, Fransa'nın talebi üzerine Afrin'deki son gelişmeler ve erişimin sağlanması konusunda görüşme gerçekleştirecek.
Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.
Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.
Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım'' ifadelerini kullanmıştı.
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