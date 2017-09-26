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BM, Arakan için toplanıyor

BM, Arakan için toplanıyor.22830
  • Giriş : 26.09.2017 / 10:05:00
  • Güncelleme : 26.09.2017 / 10:23:43

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arakan için toplanıyor.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, katliamın yaşandığı Myanmar ile ilgili harekete geçti. Arakanlı Müslümanlar yaşadığı şiddet olayları nedeniyle göç ediyor.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı.

BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek.

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