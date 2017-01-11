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Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!.18809
  • Giriş : 11.01.2017 / 17:11:00

Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Cenevre'de yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ilişkin pek çok konunun çözüme kavuştuğunu belirtti.

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