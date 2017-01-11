Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Cenevre'de yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ilişkin pek çok konunun çözüme kavuştuğunu belirtti.
DİĞER HABERLER
Trump çok sinirlendi
ABD'nin Obama'dan sonraki yeni Başkanı Donald Trump, soru sormak isteyen gazeteciye çok sert çıktı.
ABD: Masada PYD de olmalı!
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD için Amerika'dan açıklama geldi.
Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü
Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.
CIA Başkanından Trump'a sert tepki
CIA Başkanı Brennan, ABD Başkanı Trump'ın politikasını eleştirdi.
Rus diplomat ölü bulundu!
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir çalışan evinde ölü bulundu.